Самооценка ниже плинтуса - Родительская критика могла довести дочь Николаева

Сегодня, 17:30 \\ Шоу-бизнес

«Нет, я бяка», - ответила маленькая Вероника на вопрос отца, хотела ли она быть красивой.

Младшая дочь Игоря Николаева вместе с родителями отправилась отдыхать в США, откуда ее мама и папа публикуют достаточно много фото и видео. Благодаря той информации, которую выдает звездная семья, постепенно складывается общая картина того, какова обстановка в этой скрытной чете. Из сегодняшнего видео на странице Николаева стало понятно, что у маленькой Вероники, вероятно, есть явная проблема с восприятием себя. Дело в том, что девочка измазала лицо фиолетовыми красками или фломастером, а на вопрос отца, хотела ли она таким образом стать красивой, девочка однозначно ответила: «Нет, я бяка».

Подобные выражения звучат так, будто самооценка Вероники находится где-то ниже плинтуса, и это кажется наиболее странным. Дети, если они любимы взрослыми, наоборот начинают считать себя центром Вселенной, маленькими богами и царями всего мира, а особенно своих родителей. Но что-то же происходит с дочкой певца? Предположительно, родительская критика могла довести дочь Николаева до того, что она в таком малом возрасте уже перестала любить себя и хотела изуродовать красками. Как такое произошло – не известно никому, кто не был свидетелем, как родители общаются с малышкой вне камер. Как это можно исправить – отвести дочь к детскому психологу, да и самим родителям не помешало бы смягчить методы своего воспитания.
Однако это лишь версия, появившаяся на основе анализа публикаций в социальных сетях. Существуют ли на самом деле проблемы в воспитании детей в звездной семье - смогут сказать лишь специалисты.

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Автор - Твардовская Нина
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