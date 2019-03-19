Плевать на судьбу Веры? Дочь Началовой отправится в детский дом по указанию отца

Фанаты решили, что Евгений освободится от родительских обязанностей и отправит Веру в приют из-за безразличия к ее жизни.

После того, как жена Алдонина показала «семейную идиллию», у многих закрались подозрения в том, что девочке там действительно рады.

Глядя на бедную Веру, которая совсем недавно потеряла мать, не скажешь, что она очень рада редким встречам с отцом. Создается такое впечатление, будто девочку насильно притащили в этот парк и заставили улыбаться на камеру. Уж больно несчастной выглядела девочка, а ее улыбка была не искренней, а вымученной.

Уже давно в сети появилась информация о том, что отцу и матери погибшей Юлии Началовой тяжело дается воспитание девочки, что не удивительно, если брать в учет их возраст, а также трагедию, подкосившую здоровье безутешных родителей.

А отец девочки, несмотря на обещания, которые он давал буквально перед всей страной о том, что дочь не бросит и всегда будет рядом, мужчина периодически нарушает, порой долгое время не появляясь в жизни девочки.

По словам родителей Юлии, Алдонин и так не особо участвовал в жизни Веры, а когда погибла Юлия и вовсе «забыл дорогу» к девочке. И вот, только Вера начала отходить от ужасной трагедии, отец появился буквально из неоткуда и потащил девочку в парк, изображать заботливого родителя.

Но не все прошло так гладко, как хотелось. Евгения тут же «раскусили» фанаты, сказав о том, что мужчине на самом деле плевать на судьбу Веры, он заботится только о собственном имидже.

Поклонники погибшей Юлии уверены, что дочь Началовой отправится в детский дом по указанию отца. Неужели ему совершенно безразлично, что его дочь будет расти с абсолютно чужими людьми, в каких условиях она вынуждена будет находиться и самое главное, как к ней будут относиться? Якобы Евгений настолько лоялен к судьбе дочери, что его не расстроит тот факт, что Вера будет несчастна, а предательство с его стороны никогда не простит. Таким образом, отказавшись от воспитания Веры он потеряет дочь навсегда.