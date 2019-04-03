Неужели «розовая»? Ивлеева может прикрываться Элджеем из-за «влечения» к девушкам

Сегодня, 05:51 \\ Шоу-бизнес

Нетрадиционная ориентация — страх и ужас для общественности. Возможно, Анастасия боится осуждения и потери фанатов.

Российская актриса и телеведущая Настя Ивлеева стала значительно популярна после новости об её отношениях с молодым российским хип-хоп исполнителем Алексеем Узенюк, более известный как Элджей.

К молодой паре всегда было приковано множество взглядов фанатов. Не раз ходили помыслы фанатов, что они расставались, Алексей изменял и тому подобное. Однако, подобные слухи быстро прекратились, после скандального интервью Ивлеевой с Юрием Дудь. Телеведущая сообщила, что очень счастлива совместной жизни с рэпером.

Настю многие знают из телепрограммы «Орёл&Решка». Личность ведущей всегда будоражила своей неординарностью и вызывающим поведением. Ивлеева любит ходить в более спортивном стиле. Поведение и манера разговаривать более соответствующие мужскому полу наводят на мысль об истинном «влечении» девушки.

В начале марта Настя публиковала фотографию в сеть, где она и её подруга Юлия Коваль находятся в халатах. Причём, халат подруги телеведущей наполовину распахнут.

Юлия также известна своим неординарным и вызывающим поведением. Девушка не стесняется провокаций, соправаждающиеся оголённым телом. Неужели Ивлеева может прикрываться Элджеем из-за «влечения» к девушкам, потому что она «розовая», например, к своей подруге.

Настя и Элджей стали гораздо реже появляться вместе на публике. И недавний клип Алексея, посвященный ей, девушка никак не отметила в своих историях instagram. Впрочем, не исключено, что тому есть и другая причина.


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Автор - Дарина Ваулова
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