Сбежит от Тарзана? Королёва после слухов о разводе намекнула на переезд в Украину

Сегодня, 14:29 \\ Шоу-бизнес

Измены мужа или провальная карьера могли подтолкнуть певицу на крайние меры.

Тема развода в семье Наташи Королёвой и Сергея Глушко активно обсуждается в сети на протяжении нескольких месяцев. За долгие годы брака пара изжила себя, чувства могли остыть, а единственный сын, ради которого супруги держались вместе, уже давно вырос. К тому же, подогрела догадки и сама певица: в соцсети Наташа опубликовала видео с 2010 года, где проводила майские праздники в Киеве.

Предполагается, Королёва после череды слухов о разводе таким роликом могла намекнуть на переезд в Украину. Очевидно, в последнее время отношения с мужем артистки едва можно называть стабильными: Глушко на фоне приближающегося кризиса среднего возраста только и дело, что флиртует с молодыми актрисами. К тому же, и не сцене у певицы дела обстоят не лучшим образом: новых хитов нет, клипы Королёва не записывает, да и в популярные программы престарелую артистку уже не зовут. Не исключено, что на фоне такой ностальгии артистка попросту сбежит от Тарзана и личных неудач в место, где изначально была востребована и желанна.

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Автор - Лера Тихомирова
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