Матильда вернулась? Шнуров может изменять супруге с бывшей женой

Силуэт в зеркале певца очень похож на экс-возлюбленную Сергея.

На днях российский рок-музыкант – Сергей Шнуров выложил в Instagram фото, на заднем плане которого можно различить едва заметный женский силуэт. Если присмотреться, станет практически очевидным то, что девушка очень напоминает бывшую супругу певца – Матильду Мозговую.

Стоит отметить, что пара прожила вместе около восьми лет и развелась в прошлом году. Неужели старые чувства вспыхнули с новой силой? И хотя Матильда по-прежнему свободна, Сергей вновь женился. На сей раз невестой стала Ольга Абрамова – выпускница московского университета.

Мозговая, как и Шнуров, на протяжении всей своей семейной жизни говорили о том, как же им повезло друг с другом. Ни разу не проскользнуло даже упрека в сторону друг друга. Потому их расставания поразило и обескуражило пользователей сети.

Однако, если бы пара вновь сошлась, фолловеры были бы неимоверно рады такому повороту событий. Они часто подмечали, что с бывшей женой Сергей смотрелся намного лучше. А нынешняя пассия совсем ему не подходит. Так может у звездной пары все-таки есть шанс на воссоединение и Матильда вернулась? Значит ли это то, что Шнуров может изменять супруге с бывшей женой?

Совсем исключать такую вероятность нельзя, ведь отношения длились восемь лет. Стоит отметить, что инициатором расставания стала именно Матильда. В сети поговаривали о том, что бизнес-леди очень хотела ребенка, однако сам Шнуров оставался непреклонным, всегда отвечая, что детей ему хватает и больше он не хочет.

Помимо бурных событий в личной жизни шоумена, интерес вызывает и его творчество. Сейчас Сергей участвует в очередном сезоне шоу «Голос», который получил название «Голос. Перезагрузка». Шнуров занял судейские кресло вместе с другими наставниками – Ани Лорак, Константином Меладзе и рэпером Бастой.