Косметолог подтвердила, что Стеша Маликова увеличила губы

Сегодня, 10:44 \\ Шоу-бизнес

Хотя дочь знаменитого российского певца Дмитрия Маликова не хочет признаваться, что ее красота — на самом деле плод работы специалистов, ее все равно разоблачили.

 Стефании Маликовой всего 19 лет, однако она уже прекрасно знает, что такое нападки хейтеров. Несмотря на то, что она просто ведет профиль на платформе Instagram в любительском стиле, ее публикации довольно часто критикуют. В последнее время ее часто стали обвинять в том, что она увеличила губы, однако та пока упорно отрицает, что ходила на подобные процедуры.

 Разоблачением молодой знаменитости занялась косметолог из Москвы Мадина Байрамукова. Она подтвердила: Стеша "увеличивала губы, она стали более сочными". Чтобы доказать это, она предложила сравнить ее старые фото с новыми.

Тем не менее, специалист не осудила девушку. Она отметила, что вмешательство ее коллег не испортило внешности клиентки. "Самое главное, нет следа пошлости и вульгарности", - отметила она. Учитывая это, Байрамукова сделала вывод, что по ходу процесса, скорее всего, "использовались препараты на основе гиалуроновой кислоты", "гель... низкой плотности". Таким образом косметологам удалось достичь результата, который было бы сложно распознать непрофессионалам.

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Автор - Мартина Корф
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