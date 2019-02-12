Тётя вместо матери: Стеша Маликова страдает без внимания родителей

Как оказалось, близкого общения с матерью у дочери известного российского исполнителя Дмитрия Маликова нет. По этой причине подругой ей стала близкая родственница.

Накануне на официальной странице Стефании Маликовой появилась новая публикация, которая оказалась заказной. 19-летняя знаменитость разместила в своем аккаунте видео, на котором показала, как готовится к фотосессии. Сначала она пытается сфотографироваться в том виде, в котором есть, однако результат ее не устраивает, и она идет мыть голову. После этого в ролике появляются фен и специальные расчески одной марки, с помощью которых Стеша и наводит красоту.

На видео ей помогает в этом тетя, Инна Маликова. Делая подпись к публикации, дочь известного певца призналась, что родственница стала ей очень близка - даже заменяет подругу. Однако ее поклонники такой новости не обрадовались, начав делать свои выводы. По их мнению, хоть вместо матери у девушки и есть тетя, она, скорее всего, все равно страдает, оставшись без внимания родителей. Хотя и другую сторону они тоже могут понять: сейчас Дмитрий и Елена уделяют много времени младенцу-сыну.

Впрочем, хотя подписчики и поняли, что видео - всего лишь реклама, они все равно решили написать Стеше Маликовой и ее тете много комплиментов: "Вы похожи - это очевидно)", "Видео очень милое!", "Какие вы классные".