"Разрулили эту интрижку": муж Алены Кравец после раскрытия лжи заявил, что не собирался жениться на своей сожительнице

Муж Алены Кравец решил поселить у себя у себя когда-то скандальную участницу популярного шоу «Дом-2», с которой и изменяет своей жене. Ситуация оказалась очень запутанной и интересной, но разобраться в ней пока еще семейной паре помог ведущи программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев. В студию пришли Алена Кравец, ее муж и новая сожительница Руслана Анастасия Кочервей.

Девушка, только войдя в студию, заявила о том, что не уводила мужчину из семьи, а также попросила не называть её любовницей, поскольку планирует также выйти замуж за Руслана Кравеца. Правда, в ходе программы выяснилось, что девушка раньше была участницей «Дома-2», но своему возлюбленному об этом не сказала. Руслан сильно разозлился, узнав, что от него скрыли такой важный факт. Он тут же в студии отчитал её за ложь и подпорченную ему репутацию перед партнёрами по бизнесу, ведь она неоднократно посещала с ним деловые встречи.

Стоит отметить тот факт, что Анастасия начала рассказывать и в студии байки о своем прошлом. Она сделала акцент на том, что родилась в семье доктора и архитектора, а сейчас ведёт успешный бизнес в сфере продаж. Также она начала хвастаться учебой в Лондоне. Но впоследствии оказалось, что выросла девушка в неблагополучной семье, где отец бил мать. Раньше не могла ходить, но потом, после приложенных усилий, смогла подняться и даже стать мастером спорта. После всего вышеперечисленного Руслан заявил, то никогда не собирался женится на этой девушке.

Кстати говоря, недавно в Сеть пробралась информация о том, что Алена Кравец вовсе не Кравец, и даже не Алена. Сведения просочились после того, как она пришла писать заявление в полицию. Оказалась, что настоящая фамилия знаменитости «Круглякова». Что касается имени, то оно, по словам звезды, просто не подходит по энергетике.