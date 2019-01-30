«Не Алена и не Кравец!»: разоблачение светской львицы

Сегодня, 09:25 \\ Шоу-бизнес

Алена Кравец – это творческий псевдоним российской актрисы,на самом деле телезвезду Москвы зовут скромнее. Скандальное разоблачение произошло не так давно.

 

Данная ситуация произошла в отделении полиции, куда Кравец пришла писать заявление о надругательстве над ее несовершеннолетней дочерью. Сотрудники узнали модель из многих передач, но вскоре были очень удивлены, заглянув в паспорт, выяснилось, что девушку зовут Елена, а фамилия Кравец – это фамилия мужа.

Звезда рассказала, что ее настоящая фамилия – Кругликова, но ей она никогда не нравилась, а имя «Елена» не подходит по энергетике и всегда просила называть ее Аленой.

Также модель объяснила, в связи с занятостью ей совершенно некогда поменять документы. Сейчас Алене всё-таки предстоит заняться бумажной волокитой и начать переделывать все документы, но обида на мужа, который на дает ей видеться с ребенком, заставила задуматься о том, чтобы вновь взять фамилию папы и стать Кругликовой.

Напомним, недавняя тема с малолетней дочерью Кравец, оказалась очень печальной. В элитной школе, где обучается девочка, над ней жестоко надругались ровесники. После случившегося у Алены получилось немного поговорить с дочерью.

Модель не собирается закрывать глаза на случившееся и собирается добиваться справедливости.

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