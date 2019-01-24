На будущую модель мирового масштаба совершали нападки не только сверстники, но и преподаватели.

Супермодель Ирина Шейк в детстве подвергалась травле, о чем сообщает одна из пользовательниц соцсети Twitter. Знакомая девушки рассказывала, как училась с Ириной Шейк в одной школе. Оказалось, будущую знаменитость оскорбляли за то, как скромно и недорого она была одета. «Дразнили, обзывали обезьяной и гнобили», - пишет девушка.

Автор записи на своей странице передает слова одноклассницы Шейк: «Ну Ира зазналась, конечно, ни разу с одноклассниками не встретилась». В комментариях также ответила другая пользовательница, отметившая, что Ирину Шейк обижали даже учителя.

33-летняя супермодель Ирина Шейк родом из города Еманжелинска Челябинской области. Сейчас она – успешная высокооплачиваемая модель, супругом которой уже 4 года является музыкант и актер Брэдли Купер. Вместе они растят 2-летнюю дочь Лею.

Ирина Шейк вместе с Брэдли Купером на днях появились на красной дорожке на вручении премии «Оскар».