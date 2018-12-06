Брэдли Купер появился на красной дорожке "Оскара" вместе с Ириной Шейк

Сегодня, 08:24 \\ Шоу-бизнес

Обычно для пары не свойственно появляться вместе на светских мероприятиях. Но вручение премии "Оскар" - это особенный день для каждого артиста. Поэтому влюбленные с удовольствием позировали журналистам.

 Известно, что на премии BAFTA они появились раздельно, и только после того, как мероприятие завершилось, папарацци обнаружили их держащимися за руки. Однако возлюбленные решили сделать исключение для премии «Оскар». Поддержать Брэдли пришла не только Ирина Шейк, но и его мать. Именно вот в таком составе они предстали перед публикой.

Ирина Шейк надела роскошное элегантное платье черного цвета с золотыми украшениями в районе талии и на рукавах, а также открытой спиной. Купер облачился в строгий мужской костюм и галстук-бабочку. Образ матери актера также был в черных тонах. Артист вышел на дорожку, держа обеих женщин за руки. Этот жест очень растрогал публику.

 Известно, что Брэдли Купер был номинирован на премию «Оскар» как «самый лучший актер» в фильме «Звезда родилась». Однако в этот раз удача от него отвернулась. Она улыбнулась Рами Малеку, который исполнил роль в ленте «Богемская рапсодия».

Напомним, с Ириной Шейк актер встречается уже несколько лет. В 2017 году возлюбленные стали родителями. Кроме того, Купер был женат и до этого, однако, отношения с первой супругой просуществовали недолго. Во время съемок фильма «Звезда родилась» ходили слухи о романе актера со своей коллегой по съемочной площадке Леди Гагой. Однако эта информация осталась лишь сплетнями. Брэдли Купер по-прежнему влюблен в супермодель.

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Автор - Евгения Чернобаб
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