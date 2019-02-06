Возлюбленная Петросяна назвала себя «троглодитом»

29-летняя подруга знаменитого юмориста показала, как ждет в ресторане свой поздний перекус.

Возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова назвала себя «троглодитом». В своем микроблоге в Instagram помощница Евгения Вагановича опубликовала фото из ресторана, где, судя по ее записи, ждет подачу авокадо, пиццы и сыров. Брухунова подписала фото хэштегом, в котором называет себя троглодитом.

«Вечерний зажор набирает обороты», - пишет возлюбленная Петросяна. Брухунова и раньше не раз показывала своим подписчикам лакомства из своего рациона. Так, например, на День всех влюбленных Брухунова заказывала себе коробочку с пирожными в праздничном оформлении, а неделю назад дразнила подписчиков снимком с заварными пирожными с фруктами.

Возлюбленная Петросяна иногда подвергается нападками со стороны пользователей из-за того, что якобы увела Евгения Вагановича из семьи. Однажды девушка ответила своим хейтерам, указавшим на недостатки ее внешности. Также, Брухунова делилась тем, что ей нравится и не нравится в мужчинах.