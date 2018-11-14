«Лучший папа»: Топалова расхваливают в сети за чтение сказок сыну

Сегодня, 01:30 \\ Шоу-бизнес

На опубликованном видео Топалов развеселил подписчиков интонацией, с которой читает книжку маленькому сыну.

 Семья Топалова и Тодоренко в очередной раз дала своим поклонникам дозу милоты. На этот раз в сети расхваливают Влада Топалова за чтение сказок сыну перед сном. На новом видео, которым певец поделился в своем микроблоге, он лежит на кровати с детской книжкой и с маленьким сыном Михаилом на груди.

 Подписчики остались в восторге от такой демонстрации семейных будней Влада Топалова и его общего с Региной Тодоренко сыном. «Лучший папа», «Это самое милое видео!!!», «Какой же Вы молодец. Мечта, а не папа для ребенка. Повезло и супруге и ребеночку», «Это можно пересматривать вечно», «Как это мило и смешно», Настоящий Папа», «Милота», - пишут подписчики.

 Многих также рассмешило то, с какой выразительной интонацией Топалов читает сказки сыну, о чем он сам сказал в подписи к фото:

«При чём моя дебильная интонация совсем не добавляет интерактива, но я упорно убеждаю себя в обратном», - с юмором заметил певец.

Ранее супруга Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что займется новым шоу на YouTube, посвященном воспитанию детей.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ