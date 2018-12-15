Регина Тодоренко анонсировала новый проект для молодых мам

Сегодня, 12:48 \\ Шоу-бизнес

Популярная телеведущая собирается вести новый блог в YouTube.

 Известная телеведущая и блогер, которая начинала карьеру в украинской группе Real O Регина Тодоренко, поделилась со своими подписчиками новой идеей. Бывшая участница проекта «Орел и Решка» собирается вести блог в YouTube, главной тематикой которого станет материнство. Совсем недавно Регина и сама стала матерью прекрасного сына. О своих планах на ближайшее время она поделилась на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко, или как она сама себя назвала «девчушка из Одессы», сообщила поклонникам, что в этом году будет вести сразу три новых проекта на телевидении и в интернете. «В каком амплуа вы бы хотели меня видеть: мама-блогер, путешественница или интервьюер?», - спросила одесситка у фолловеров. Не всех подписчиков обрадовала такая новость. Многие посчитали, что лучше Регине не выносить жизнь своего малыша на всеобщее обозрение. Другие выразили надежду, что Тодоренко сможет наконец-то сделать хоть один интересный блог для будущих мам. Несколько поклонников ведущей не устали от большого появления интервьюеров в сети, поэтому хотели бы видеть «девчушку из Одессы» именно в таком амплуа.

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Автор - Антон Словацкий
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