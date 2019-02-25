«Заложница брендов»: Рудковская с лыжами от Chanel ответила хейтерам

Отдыхающая в Куршавеле Рудковская решила с юмором ответить своим злопыхателям, которые ранее критиковали за ее за излишне роскошную жизнь.

Подписчики Яны Рудковской вновь оживились в комментариях под ее новым фото. На снимке в Instagram Рудковская сидит с лыжами от Chanel в руках. Успешный продюсер ответила хейтерам ироничным текстом:

«И сидела она одна одинёшенька возле разбитого корыта у подножия высоких гор, до моря так и не доехала, в стареньком, нет даже в древнем Шанель, так сказать в остатках былой роскоши, и вспоминала свои былые времена и Рубрику про её чудесные когда -то завтраки.)) #назлобудня ps Всем чудесного дня и отличного настроения, всех обняла».

Под этим снимком злобных комментариев оказалось меньшинство, но многие все же высказались против такого ответа хейтерам, будто Рудковская оправдывается перед подписчиками. Многих смутили лыжи от известного бренда Chanel. «Заложница брендов!!! Как это похоже на русских «модниц», «Яна, при всем моем уважении к Вам, неоднозначные чувства вызывает, когда вы пишите, как много Вы работаете. Такое впечатление складывается, что Вы у нас одна только и работаете, остальные только не понимают этого...», «Задело? Зачем отчитываться», «Яна, очень Вас уважаю, но думаю, что уже хватит. Не нужно комментировать гадких хейтеров, Вам должно быть всё равно, Вы ведь красивая женщина и публичный человек», «Хорош один чемодан в качестве Димы Билана, который вам миллионы заработал и дал путевку в жизнь в качестве продюсера знаменитого уже на всю страну артиста. Вы бы хоть не лицемерили», «Главное не шмотки в чемодане, а тот багаж который остался в голове после Батурина» - пишут подписчики Рудковской.

Под предыдущим фото на Яну Рудковскую обрушилась критика из-за того, что продюсер якобы слишком часто демонстрирует свои успехи и высокий заработок, публикуя снимки с дорогостоящего отдыха. Некоторые даже выразили мнение, что Рудковская не настолько много работает, чтобы так отдыхать.