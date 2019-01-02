"Упахались 2 месяца в году трактористы": На Рудковскую вновь набросились из-за "понтов" на курорте

Ранее она уже получила порцию осуждения в свой адрес, аргументированную тем, что она слишком норовит показать свою роскошную жизнь, на что она попыталась оправдаться и продолжила в том же духе.

Новым поводом для обсуждения жизни известного музыкального продюсера Яны Рудковской стала свежая фотография, которую она опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram. На ней она запечатлена в компании шестилетнего сына Саши на фоне огромной инсталляции красного цвета в виде оленя.

Как и несколько предыдущих, снимок был сделан на курорте Куршевель. Это место находится во французских Альпах, поэтому главное развлечение там - катание на лыжах. В связи с этим у Рудковской в профиле и в разделе Stories часто появляются фото с лыжами. С помощью последнего поста она также похвасталась тем, как проводит время, из-за чего на нее вновь набросились хейтеры.

По их мнению, супруга Евгения Плющенко слишко зациклена на своей обеспеченности, поэтому так часто говорит о своих успехах. Также некоторые считают, что она и вовсе не заслужила отпуска, так как, по их мнению, работает не так уж и много.

"Опять ПОНТЫ", "Упахались 2 месяца в году трактористы. Потом 10 мес. пьют", "Ну ехали на отдых, ну не доставайте людей, дайте людям от вас отдохнуть)", "Для такого образа жизни много ума не надо! Бабла побольше! Вот что надо!", - писали завистники, на чем их и подловили поклонники знаменитости: "Зачем так над собой издеваться? От такой зависти можно и умереть!".