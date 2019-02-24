В Европейском вещательном союзе прокомментировали ситуацию с отказом Maruv представлять Украину на «Евровидении»

Организаторы напомнили Украине об ответственности за то, что кандидат выбирается согласно всем правилам отбора.

В Европейском вещательном союзе (EBU) прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv представлять Украину на «Евровидении». Было сказано, что страна, принимающая участие в конкурсе, ответственна за то, кто был выбран для песенного конкурса «Евровидение» в соответствии со всеми правилами отбора, которые созданы Европейским вещательным союзом. Об этом говорится на официальном ресурсе «Евровидения».

О ситуации с отказом Maruv представлять Украину на «Евровидении» высказался также и продюсер песенного конкурса. Он заявил, что на конкурсе обращают внимание в первую очередь на вокальные данные, и на подготовленный номер, а не на политику. Также, он подтвердил, что такая политизированность может быть проблемой для конкурсанта от Украины.

Maruv в своем микроблоге несколько раз заявляла о том, что для нее было бы честью представлять свою страну Украину на Международном песенном конкурсе, однако быть политизированным кандидатом она отказывается. Певица заявила, что любит свою страну, а также не выступает в Крыму с 2014 года. Однако ей все равно удалось навлечь на себя осуждение со стороны певицы Джамаллы, которая была замечена на выступлении в Сочи (Россия) всего спустя год после начала войны на Донбассе, в 2015-м году. В комментариях в микроблоге молодой звезды Maruv множество людей из разных стран выражают ей свою поддержку.

Скандал разгорелся вокруг Maruv за ее поездки на выступления в Россию. Несмотря на то, что певица одержала победу в Национальном отборе кандидатов на «Евровидение», девушке был предоставлен контракт от НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), условия которого не выдерживают никакой критики. Maruv отказалась выполнять его условия, соответственно, представлять Украину будет другой исполнитель. Его имя еще неизвестно.