Известная певица предстала в ярком образе: в платье и с помадой оттенка фуксия.

В своем микрологе в Instagram Вера Брежнева показала, как борется с хандрой. Экс-солистка «ВИА-Гра» призналась, что в ожидании весны ее спасают только две вещи: яркие цвета и съемки. На опубликованном селфи Брежнева показала себя в ярком платье цвета фуксия со смелым декольте и открытыми плечами, а также подобрала помаду с тон платья.

Вера Брежнева в подписи к фото дала понять, что, ожидая весну, впадает в хандру. Она интересуется у подписчиков, как у них проходят последние зимние дни. В комментариях поклонники Брежневой восхитились ее ярким образом. Для некоторых стало неожиданностью такое откровенное декольте певицы. «Красивая Вера», «Супер ...только так открыто не надо ...а то сердечко что-то !!!!», «Просто Роскошная!!!», «Ты прекрасна», «Просто огонь», «Откровенненько», «Декольте огонь», «Ещё секунда и верх платья все же с треском свалится с плеча», - пишут поклонники Брежневой.

Ранее Вера Брежнева показывала свои волосы, тонированные в розовый цвет. Однако многие ее раскритиковали.