«Ужасная родинка»: Вера Брежнева покрасила волосы в розовый цвет и «нарвалась» на критику внешности
Певица решила примерить новый образ, для этого она изменила цвет волос. Поклонники отметили, что прическа Веры Брежневой выглядит более-менее «сносно», а вот родинка под губой очень бросается в глаза.
37-летняя украинская певица поразила фанатов смелым экспериментом. Вера Брежнева покрасила волосы в розовый цвет. Результат смены прически она показала в своем Instagram. Брежнева записала цикличный ролик, на котором продемонстрировала розовые волосы и необычную сережку с ключиком.
Многие фанаты оценили смелый эксперимент Веры Брежневой. Однако нашлись и такие комментаторы, из-за которых певица «нарвалась» на критику внешности. Некоторым пользователям не понравилась родинка Веры Брежневой, хотя многие считают эту деталь «изюминкой» во внешности певицы.
«Ужасная родинка», - написали комментаторы и спросили, нет ли у Веры Брежневой комплексов из-за небольшого изъяна на ее лице. Некоторые пользователи считают, что певица могла бы и удалить свою родинку, так как она сильно заметна и даже «бросается в глаза». Конечно, фанаты Веры Брежневой встали на защиту своей любимицы. Такие комментаторы отметили, что у звезды и супруги Константина Меладзе приятная внешность, которую не стоит критиковать.
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