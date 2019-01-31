Татьяна Буланова опровергла судебное разбирательство с Владиславом Радимовым из-за алиментов

Певица жестко высказалась на тему того, что подобные сведения появились в сети. Она категорически отрицает наличие конфликта на материальной почве между ней и известным футболистом.

Певица Татьяна Буланова опровергла судебное разбирательство с экс-мужем Владиславом Радимовым из-за алиментов. Ранее в СМИ появилась информация о наличии на сайте данных Федеральной службы судебных приставов документа на имя ее бывшего супруга. Однако там не указано ничего по поводу алиментов или конкретной суммы, которую Буланова якобы хочет взыскать с Радимова.

49-летняя Татьяна Буланова и футболист, тренер «Зенит-2» Владислав Радимов были супругами с 2005 по 2016 год. За это время у них успел родиться наследник Никита, которому уже почти 12 лет. Буланова не раз заявляла, что развод с Радимовым прошел спокойно и без скандалов. Супруги даже продолжали какое-то время после окончания отношений жить под одной крышей. Владислав Радимов всячески помогал в воспитании и содержании сына.

Татьяну Буланову возмутила ложная информация в сети по поводу судебного разбирательства из-за алиментов. Певица в своем ответе даже допустила несколько нецензурных выражений. «Меня на эту тему уже просто задолбали», - комментирует Буланова. Певица настаивает, что отношения с Радимовым у нее остаются хорошими. К слову, опубликованный документ якобы о взыскании алиментов также может быть любым другим заявлением по любому поводу, например, штраф или просроченный кредит.

Кроме 11-летнего Никиты от Владислава Радимова, Татьяна Буланова также воспитала 25-летнего наследника от первого супруга продюсера Николая Тагрина.

В 2018 году сообщалось о странном поведения Владислава Радимова в связи с его проблемами с ГАИ.