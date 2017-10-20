У бывшего супруга Татьяны Булановой снова проблемы с законом

Владислав Радимов, бывший муж Татьяны Булановой, был замечен во время подозрительного разговора. Полагают, что у футболиста снова начались проблемы с правоохранительными органами.

Житель Петербурга заметил в местном баре известного футболиста и тренера Владислава Радимова. Спортсмен буквально влетел в помещение и громко кричал, когда разговаривал с кем-то по телефону. Бывший супруг Татьяны Булановой говорил о проблемах с законом и нужной ему помощи. Также он подчеркивал, что его могут посадить и он нарушил уголовное дело. Спустя некоторое время очевидец ситуации заметил, что в паб к Радимову приехали несколько человек, которые стали советовать футболисту, как решить его проблемы. По словам свидетеля, Радимов не один раз говорил о проблемах с ГАИ.

Напомним, что недавно Татьяна Буланова раскрыла причину развода с Владиславом Радимовым. По ее словам, была девушка, которая ходила по ток-шоу и утверждала, будто она практически живет с футболистом и даже знакома с его матерью. Однако певица подчеркнула, что проблема состояла не только в измене супруга. Она добавила, что основной причиной развода стало отсутствие страсти.