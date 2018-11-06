Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При чем первая даже уверенна, что ее конкурентка причастна к обнародованию фотографий из ее личного архива, которые она не собиралась показывать.

Видеоролик, который некоторое время назад известная 39-летняя российская модель и телеведущая Виктория Боня разместила в разделе Stories личной страницы в социальной сети Instagram, стал по-настоящему вирусным. При чем до такой степени, что обсудить его в своем Telegram-канале сочла долгом даже светская львица Ксения Собчак. Она отметила, что ее коллега пытается показать "роскошную жизнь", которой якобы наслаждается, однако на деле не имеет того, о чем говорит.

Боня поспешила ответить на ее травлю и уже дала интервью для одного из таблоидов, по ходу которого затронула данную тему. По ее словам, насмешки со стороны Собчак - это лишь "жалкие желания хоть как-то хайпануть". Также, зная о нелюбви конкурентки к себе, модель считает, что та просто решила ей позлорадствовать. Об этом она рассказала накануне во время проведения прямого эфира с подписчиками.