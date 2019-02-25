Леди Гага пришла на премию "Оскар-2019" в колье Одри Хёпбёрн за 30 миллионов долларов

Сегодня, 09:22 \\ Шоу-бизнес

Певица поразила присутствующих и своим нарядом, однако больше всего их заинтересовало украшение на ее шее. Последний раз такое видели в легендарном фильме "Завтрак у Тиффани".

 Накануне в Лос-Анджелесе (США) прошла 91-я церемония вручения престижной премии "Оскар", и уже известны ее обладатели. Помимо прочих отличилась на мероприятии популярная американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, выступающая под псевдонимом Леди Гага.

 Она пришла на оглашение результатов в черном платье от бренда Alexander McQueen, которое было заужено в области талии и причудливо расширялось на бедрах. Тем не менее, образ все ранво вышел очень женственным, так как он был завершен длинными черными перчатками, а также колье за 30 миллионов долларов. Многие узнали в нем украшение, которое известная британская актриса Одри Хёпбёрн носила во время съемок в драме "Завтрак у Тиффани". Оно отличается огромным бриллиантом в 128 карат.

Присутствующие на "Оскаре-2019" также заметили, что певица вышла на красную дорожку сразу после того, как по ней прошли Брэдли Купер и Ирина Шейк. Слухи о ее романе со знаменитым актером стали ходить после их совместной работы над фильмом "Звезда родилась".

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Автор - Мартина Корф
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