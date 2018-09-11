Поездка Меган Маркл в США обошлась королевской семье в полмиллиона долларов

Сегодня, 20:04 \\ Шоу-бизнес

Дороже всего обошелся перелет герцогини Сассекской через океан на частном воздушном судне.

 Поездка Меган Маркл в США на вечеринку в честь будущего ребенка обошлась королевской семье в полмиллиона долларов. Герцогиня отдохнула от королевской четы 5 дней в Нью-Йорке, где жила до брака с принцем Гарри. СМИ уже подсчитали, сколько средств потратила королевская семья на маленькой путешествие Меган Маркл. Из Лондона в США герцогиня отправилась на частном самолете, за что пришлось отдать 125 тыс. долларов. Столько же стоил перелет из штатов домой.

Остальная сумма была потрачена на роскошное торжество в честь будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри, а также на достойный номер в отеле. Так, герцогиня остановилась в люксовом номере отеля «The Mark», что обошлось королевской семье в 10 тыс. долларов за сутки. Сама вечеринка, которую называют «бэби шауэр», прошла в пентхаусе, стоимость которого – 150 тыс. долларов.

 Пока беременная Меган Маркл была в США, о ее сохранности заботились два телохранителя. Их услуги обошлись британской семье в 14 тыс. долларов. Ручная кладь герцогини, помещенная в 14 чемоданов, стоила около 4 тыс. долларов.

Оставшаяся сумма с полумиллиона долларов была потрачена Меган Маркл на походы с подругами в ресторан и кафе, пока она отдыхала в США.

Как сообщают СМИ, во время вечеринки в честь ребенка в США Меган Маркл получила огромное количество подарков. Однако в очередной раз королевский устав ограничивает возможности герцогини: похвастаться презентами она не имеет права.

Ранее сообщалось, что супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон не было на вечеринке Меган Маркл в США.

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Автор - София Волкова
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