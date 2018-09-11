«Нас так просто не возьмешь»: Дима Билан с двойным переломом ноги отыграл трехчасовое шоу

Певец выполнил обещание перед фанатами и своей командой, несмотря на срочную необходимость провести операцию.

Дима Билан с двойным переломом ноги отыграл трехчасовое шоу в Петербурге. Концерт знаменитого певца в ходе тура «Планета Билан» состоялся 22 февраля в Ледовом Дворце. Как рассказал Билан, медики настаивали на срочной операции, однако исполнитель поступил по-своему. «Нас так просто не возьмешь» - сказал Билан, выйдя на сцену.

Неприятный инцидент случился с певцом 18 февраля. Тогда Дима Билан стал жертвой плохой погоды, поскользнувшись на скользкой дороге. Медики диагностировали у певца двойной перелом ноги. Чтобы вернуться в форму, врачи велели Билану срочно вставить в ногу с двойным переломом пластину. Это означало перенос всех будущих шоу артиста.

Дима Билан решил не подводить свою многочисленную армию фанатов, появившись на сцене в гипсе, слегка прихрамывая. Аудитория позже оставила в сети положительные эмоции от концерта, отметив, что Билан отыграл трехчасовое шоу так, будто ничего не случилось. Фанаты уже окрестили певца героем.

Все поклонники артиста выражают ему соболезнования и пишут пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее Диму Билана несколько раз спрашивали о его личной жизни, о которой артист всегда говорит вскользь. Певец признался, что не спешит связывать себя узами брака, потому что однажды потерпел в этом неудачу. Также, Билан высказывался о появлении в РФ цензуры для музыкантов.