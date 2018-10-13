Лолита рассказала, как боролась с зависимостью и выступала пьяной

Известная певица рассказала, как сталкивалась с жизненными трудностями и становилась уязвимой.

Лолита в интервью рассказала, как боролась с зависимостью и выступала пьяной. Однажды расставание с любимым человеком привело артистку к сильному злоупотреблению алкоголем. Лолита рассказывает, что это событие казалось ей полным крахом. Ситуация выходила из-под контроля, и певица даже оказывалась на сцене перед многочисленной толпой, будучи пьяной. Лолита допускает, что такое пережили многие, однако далеко не каждая звезда решится в этом признаться.

Более того, Лолита боролась с зависимостью от запрещенных веществ. Однажды в ее жизнь пришли люди, имена которых певица не назвала, снабжавшие ее опасными наркотическими веществами. С зависимостью Лолита прожила год. Почувствовав, что дело заходит слишком далеко, Лолита справилась с зависимостью. Певица рассказывает, что после этого случая «физически умерла».

О зависимости и выступлениях пьяной Лолита поведала в интервью передаче «А поговорить?» на YouTube. Певица подчеркнула, что отказаться от опасных веществ ей помог обычный страх за здоровье, а также литература на тему вреда наркотиков.

Ранее Лолита Милявская рассказала о своей пенсии. Официально певице положено от государства 6000 рублей, однако она столкнулась с нехваткой трудового стажа. Всему причина - работа в Украине большую часть жизни. В сети резко отреагировали на возмущения певицы маленькой пенсией, советуя отправиться обратно в Украину.