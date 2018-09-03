На днях Лолита Милявская посетовала на слишком скромную помощь от государства, на которую она рассчитывает по окончании карьеры. Однако пользователи сети поспешили напомнить певице, где прошла большая часть ее творческого пути, а именно – в Украине.

Как известно, Лолита отметила свое 55-летие 14 ноября. Известная исполнительница из Украины успела обратиться в нужные инстанции, чтобы стать пенсионеркой в 55 лет, а не позже. Однако там Лолиту ждало несколько неприятных сюрпризов.

Во-первых, Лолиту возмутила маленькая пенсия. Размер месячной выплаты, которую ей пообещали в будущем, составляет 6000 рублей. Во-вторых, в Пенсионном фонде все еще не могут начать процедуру выплаты, так как Лолите недостает в стаже трех месяцев. Лолита рассказывает, что трудилась на сцене 35 лет, однако большая часть этого времени прошла у нее на родине – в Украине. Лолита уверена, что там о ее пенсии точно никто не позаботится.

Сама Лолита, возмущенная маленькой пенсией, в средствах пока что не нуждается. Певица все еще ездит на автомобиле с личным водителем и продолжает давать концерты. Однако Лолиту возмутило то, что на ее месте могла быть обычная бабушка, которая на эти 6000 старается выжить.

В сети Лолиту раскритиковали за ее посягательство на выплаты из Пенсионного фонда России. Возмущенную маленькой пенсией Лолиту посылают в Украину, где и прошла большая часть ее творческих лет. «Ну, и какие вопросы? Работала на Украине, Украина - другое государство. Вот, пусть оно и платит», «Так работала где там и получай пенсии», «А что хотела миллионы получает, платить налоги не хотят. А мы все жизнь вкалываем получаем копейки и налоги честно платим. И еще их содержать должны. Жирно им не будет», - пишут пользователи.

Как видно, многие на ряду с аргументом про Украину подняли вопрос о том, что звезды отечественного шоу-бизнеса поголовно уклоняются от налогов, поэтому в старости оказываются «у разбитого корыта».

Лолита не первый раз становится центральной фигурой в неприятностях, связанных с деньгами. Так, еще несколько раз обвиняли представители ТСЖ, в котором она проживает, за неуплату средств на ремонт. Лолита категорически отказывается оплачивать благоустройство дома, которое начнется спустя много лет. Также, певица уклонялась от оплаты коммунальных услуг.