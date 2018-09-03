Возмущенную маленькой пенсией Лолиту посылают в Украину
На днях Лолита Милявская посетовала на слишком скромную помощь от государства, на которую она рассчитывает по окончании карьеры. Однако пользователи сети поспешили напомнить певице, где прошла большая часть ее творческого пути, а именно – в Украине.
Как известно, Лолита отметила свое 55-летие 14 ноября. Известная исполнительница из Украины успела обратиться в нужные инстанции, чтобы стать пенсионеркой в 55 лет, а не позже. Однако там Лолиту ждало несколько неприятных сюрпризов.
Во-первых, Лолиту возмутила маленькая пенсия. Размер месячной выплаты, которую ей пообещали в будущем, составляет 6000 рублей. Во-вторых, в Пенсионном фонде все еще не могут начать процедуру выплаты, так как Лолите недостает в стаже трех месяцев. Лолита рассказывает, что трудилась на сцене 35 лет, однако большая часть этого времени прошла у нее на родине – в Украине. Лолита уверена, что там о ее пенсии точно никто не позаботится.
Сама Лолита, возмущенная маленькой пенсией, в средствах пока что не нуждается. Певица все еще ездит на автомобиле с личным водителем и продолжает давать концерты. Однако Лолиту возмутило то, что на ее месте могла быть обычная бабушка, которая на эти 6000 старается выжить.
В сети Лолиту раскритиковали за ее посягательство на выплаты из Пенсионного фонда России. Возмущенную маленькой пенсией Лолиту посылают в Украину, где и прошла большая часть ее творческих лет. «Ну, и какие вопросы? Работала на Украине, Украина - другое государство. Вот, пусть оно и платит», «Так работала где там и получай пенсии», «А что хотела миллионы получает, платить налоги не хотят. А мы все жизнь вкалываем получаем копейки и налоги честно платим. И еще их содержать должны. Жирно им не будет», - пишут пользователи.
Как видно, многие на ряду с аргументом про Украину подняли вопрос о том, что звезды отечественного шоу-бизнеса поголовно уклоняются от налогов, поэтому в старости оказываются «у разбитого корыта».
Лолита не первый раз становится центральной фигурой в неприятностях, связанных с деньгами. Так, еще несколько раз обвиняли представители ТСЖ, в котором она проживает, за неуплату средств на ремонт. Лолита категорически отказывается оплачивать благоустройство дома, которое начнется спустя много лет. Также, певица уклонялась от оплаты коммунальных услуг.