Светлану Лободу подозревают в новом романе с молодым незнакомцем

Папарацци запечатлели звезду в тесном контакте с молодым мужчиной во время ее пребывания в Дубае.

СМИ подозревают Светлану Лободу в новом романе с молодым незнакомцем. Сообщается, что молодые люди познакомились в ночном клубе в Дубае. Именно там Лободу и ее нового ухажера удалось снять на видео.

На опубликованной видеозаписи в каком-то ночном заведении с громкой музыкой Лобода и молодой незнакомец ухоженной модельной внешности, предположительно француз, пытаются о чем-то беседовать, находясь на очень маленьком расстоянии друг от друга, а в какой-то момент и вовсе их губы встречаются.

Сама Лобода и ее менеджмент видеозапись еще не прокомментировали. Новые подозрения в романе появились в отношении Лободы несмотря на то, что еще до сих пор не утихли разговоры о ее связи с Тиллем Линдеманном, фронтменом Rammstein. Однако наблюдательные поклонники, оценившие интервью Лободы рэперу Басте, все же склоняются к общению рокера и украинской певицы как к дружбе и взаимному пиру. Лобода могла родить свою вторую дочь от неизвестного мужчины с помощью процедуры ЭКО.

Ранее Светлану Лободу уже подозревали в любовной связи с актером, появившемся в ее клипе.