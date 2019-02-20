Светлану Лободу подозревают в новом романе с молодым незнакомцем
Папарацци запечатлели звезду в тесном контакте с молодым мужчиной во время ее пребывания в Дубае.
СМИ подозревают Светлану Лободу в новом романе с молодым незнакомцем. Сообщается, что молодые люди познакомились в ночном клубе в Дубае. Именно там Лободу и ее нового ухажера удалось снять на видео.
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Светлану Лободу @lobodaofficial застукали с мужчиной на отдыхе в Дубае (спойлер: это не Тилль Линдеманн). Несмотря на то, что Instagram певицы полон фотографий спокойного семейного отдыха, Лобода, кажется, не прочь оторваться в дубайских ночных клубах. Именно там Светлану сняли в компании таинственного француза модельной внешности. Он оказывал девушке знаки внимания, а потом потащил на танцпол.#лобода #дубай #папарацци Как думаете, что скажет Тилль, посмотрев это видео? 🤔
На опубликованной видеозаписи в каком-то ночном заведении с громкой музыкой Лобода и молодой незнакомец ухоженной модельной внешности, предположительно француз, пытаются о чем-то беседовать, находясь на очень маленьком расстоянии друг от друга, а в какой-то момент и вовсе их губы встречаются.
Сама Лобода и ее менеджмент видеозапись еще не прокомментировали. Новые подозрения в романе появились в отношении Лободы несмотря на то, что еще до сих пор не утихли разговоры о ее связи с Тиллем Линдеманном, фронтменом Rammstein. Однако наблюдательные поклонники, оценившие интервью Лободы рэперу Басте, все же склоняются к общению рокера и украинской певицы как к дружбе и взаимному пиру. Лобода могла родить свою вторую дочь от неизвестного мужчины с помощью процедуры ЭКО.
Ранее Светлану Лободу уже подозревали в любовной связи с актером, появившемся в ее клипе.