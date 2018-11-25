«Бедный Тилль»: Лобода променяла престарелого рокера на молодого актера из своего клипа – фанаты

Певица заинтриговала фанатов своими трогательными и проникновенными словами, которые она посвятила актеру по имени Алексей, снявшемуся вместе с ней в ее клипе на песню Instadrama. «Мой главный герой», - написала Светлана Лобода под чувственным фото с молодым парнем.

Светлана Лобода старательно держит в тайне свою личную жизнь. До сих пор фанаты не знают, от кого певица родила вторую дочь Тильду. По слухам, отцом ребенка Лободы может быть солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама певица, впрочем как и ее предполагаемый возлюбленный, эту информацию не комментируют.

Теперь же Лобода заставила фанатов недоумевать еще больше. В своем Instagram она опубликовала снимки с актером, который снялся в ее новом клипе. По сценарию, певица и молодой человек играют влюбленных. «Спасибо, что был рядом» - написала Лобода под снимками с актером и отметила, что он является человеком с большим сердцем и глубоким взглядом.

Фанаты сразу же решили, что между Лободой и актером завязался роман. «Бедный Тилль», - написали комментаторы, напомнив певице о ее отношениях с немецким музыкантам. По мнению пользователей, Лобода «променяла» престарелого рокера на молодого актера из своего клипа.

Сама Светлана Лобода информацию о возможном романе с актером пока что не комментирует. Как отметили некоторые пользователи, певица может специально публиковать такие записи, чтобы «пиарить» свой новый клип. Якобы, Тилль Линдеманн осведомлен о хитром ходе Лободы, поэтому она может беспрепятственно «хайповать» на слухах о романе с молодым актером.