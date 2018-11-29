«О свадьбе речи нет»: Подруга возлюбленной Шепелева пролила свет на их отношения

Сегодня, 16:48 \\ Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова все реже прячутся от общественности. Молодые люди даже подружили своих детей от предыдущих браков. Однако свадьба по-прежнему остается под вопросом.

 Подруга возлюбленной Шепелева Екатерины пролила свет на их отношения. По ее словам, Шепелев и Тулупова хорошо ладят в повседневной жизни, однако не стремятся поставить штампы в паспорта. «О свадьбе речи нет», - рассказывает подруга возлюбленной Шепелева. Оказалось, что Екатерина Тулупова успешно занимается бизнесом, имея несколько проектов, поэтому не стремится поскорее стать женой, а возможно и матерью.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова состоят в отношениях уже год. За это время телеведущий успел официально представить возлюбленную своей семье, дважды отдохнуть в Италии и Альпах летом и зимой, причем оба раза с возлюбленными были их дети – сын Шепелева и Фриске Платон, и дочь Тулуповой Лада. Дмитрий и Екатерина также купили одинаковых собак породы ши-тцу. Об этом рассказывает «Телепрограмма».

Ранее Дмитрию Шепелеву на картах предсказали скорое вступление в брак и рождение детей.

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Автор - София Волкова
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