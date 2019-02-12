Тело Майкла Джексона эксгумировали в день рождения его сына

Известного американского исполнителя не стало около десяти лет назад, однако до сих пор подробности его жизни окутаны тайной. По этой причине было решено изучить его останки, чтобы доказать или опровергнуть слухи о его домогательствах к детям.

Известно, что его тело уже начали изучать эксперты. При этом, процедуру эксгумации провели как раз в день рождения сына Майкла Джексона, Принца Майкла Джозефа Джексона (Prince Michael Joseph Jackson). Это произошло, хотя все родные умершего были против подобной меры.

Тем не менее, дети поп-короля сумели сохранить уравновешенность даже в такое непростое время. Они нашли утешение друг в друге. Понять это можно, например, из поста его дочери Пэрис Джексон (Paris Jackson). Она не забыла о дне рождения своего старшего брата и поздравила его в личном аккаунте, написав для него много теплых слов и пожеланий.

Девушка отметила, что гордится им и очень его любит. Она назвала его своей скалой и якорем, намекая на то, что всегда может положиться на родственника. Пэрис также написала, что он прекрасно знает о ее любви к нему, однако она снова хочет о ней напомнить. Также она заверила его, что будет любить его до тех пор, "пока не потемнеет солнце, и даже после этого".