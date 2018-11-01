«Не стоит принимать отговорки»: Татьяна Котова напомнила о важности подарков и цветов

33-летняя певица и «Мисс Россия» честно высказалась относительно подарков и мужчин, которые забывают их дарить. Звезда категорична в этом вопросе: если любимый человек не поздравил с праздником, с ним нужно или поговорить, или вовсе расстаться.

Бывшая участница группы «Виа-Гра» Татьяна Котова напомнила о важности подарков и цветов для женщин. Звезда пишет, что обо всех праздниках (Новый год, день рождения, 8 марта, 14 февраля) все люди всегда помнят, ведь они повторяются. Котова напоминает подписчицам, что каждый мужчина с легкостью может при желании порадовать в этот день свою вторую половину, а если он этого не сделал, значит, безразличен к счастью своей возлюбленной. «Не стоит принимать отговорки мужчин: не было времени, возможности или не успел скопить денег на ромашки», - пишет Котова.

Татьяна Котова напоминает, как важно сделать любимого человека счастливее с помощью подарка, ведь это проявление заботы. То же самое касается и цветов. Котова предостерегает женщин: те, кто не получили даже цветов в День святого Валентина должна как минимум обсудить это с любимым, или вовсе распрощаться с ним. Вместе с тем, Татьяна напоминает, что не нужно путать 14 февраля с 8 марта. В День всех влюбленных женщина также должна порадовать своего мужчину презентом.

В противовес словам Котовой о подарках и цветах некоторые подписчики ее Instagram возразили: радовать женщину цветами или мужчину подарками нужно без повода, для этого вовсе не обязательно ждать праздник. Основная масса подписчиков звезды выразили солидарность с ее точкой зрения.

Ранее Татьяну Котову и Ольгу Романовскую «застукали» за кражей продуктов в супермаркете. Возможно, это было лишь частью съемок клипа.