Брэд Питт тайно общается с Дженнифер Энистон уже три года – СМИ

Появление голливудского актера на юбилее его не менее известной бывшей супруги взбудоражило общественность. Теперь иносми пишут, что Питт и Энистон связаны дружескими отношениями не один год.

Как стало известно иностранным СМИ от окружения Дженнифер Энистон, Брэд Питт тайно общается с ней уже три года. Это объясняет его появление на вечеринке в честь 50-летнего юбилея Энистон, которое так взволновало Анджелину Джоли. Это неудивительно: Джоли и Брэд совсем недавно пришли к согласию по опеке над детьми, а с Энистон актера связывают давние любовные отношения и громкий развод. Как известно, он сильно ударил по Дженнифер Энистон.

СМИ пишут, что Питт и Энистон начали тайно общаться три года назад, когда скончалась мать актрисы. Тогда актер оказал Дженнифер поддержку. Энистон, в свою очередь, была готова помочь Питту в борьбе за детей при разводе с Анджелиной Джоли. Из-за того, что общение Питта и Энистон держится в некоем секрете, актер не сразу смог почувствовать себя в своей тарелке на юбилее бывшей жены.

Как сообщалось ранее, Дженнифер Энистон встретила свое 50-летие в окружении знаменитых друзей и коллег по цеху. После появления на вечеринке Питта все сразу же начали приписывать актерам возрождение романа. Однако источники со стороны Энистон уверяют, что с Брэдом Питтом ее связывает только дружба.