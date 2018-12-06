На день рождения к Дженнифер Энистон пришел Брэд Питт

Сегодня, 15:12 \\ Шоу-бизнес

Знаменитый актер Брэд Питт посетил вечеринку, которая была приурочена к 50-летию Энистон. Местные СМИ уже строят предположения, когда бывшие супруги сойдутся вновь.

 Празднование началось накануне поздно вечером. Гости вечеринки были удивлены появлению бывшего мужа именинницы, с которым она развелась в 2005 году. Питт ушел к Анджелине Джоли. Вместе звезды прожили довольно долгое время, однако, не так давно завершился их громкий бракоразводный процесс. А вчера вечером он появился на празднике Энистон.

Многие поклонники уже давно подозревают актеров в воссоединении, но знаменитости ни разу с момента расставания не появлялись вместе на публике. А сейчас у журналистов появилось еще больше поводов для сплетен и слухов. Сообщалось, что на вечеринке по случаю дня рождения собрались многие представители звездной тусовки, среди которых оказались Роберт Дауни-младший, Орландо Блум, Кэти Перри, Барбара Стрейзанд, Дайан Китон и другие.

 Кроме того, на праздник пришли и давние приятели Дженнифер по знаменитому сериалу «Друзья», с которыми она сохранила теплые отношения. Тем не менее, сами Брэд Питт и его экс-супруга официально не заявляют о возобновлении своих отношений и ничего не комментируют.

Напомним, ранее стало известно, что Энистон решилась на косметические процедуры. Для многих актриса является не только иконой стиля, но и символом вечной молодости. Однако звезда все же заметила некоторые, по ее мнению, несовершенства и решила их подкорректировать.

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Автор - Евгения Чернобаб
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