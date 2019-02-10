Пьеса через постель: Джигурда признался, как проходят репетиции с Волочковой

Волочкова не может отвязаться от настойчивых намёков Джигурды.

Интересные подробности раскрывает Никита Джигурда своим подписчикам. В сети Instagram он опубликовал фотографии с Анастасией Волочковой, его соседкой-балериной, не однозначно подписав. «А вот кто отгадает какую пьесу мы репетируем? По вечерам. А иногда и по утрам», – говорит Никита.

Личная жизнь знаменитостей, естественно, должна оставаться личной жизнью, но когда «звёзды» выставляют все прелести своего «счастья» напоказ, тогда уже не остаётся в этом вопросе никакой моральности и правил приличия. Мало кого интересует, как там проходят репетиции пьес «через постель». Джигурда только лишний раз своим признанием подставил и себя, и Волочкову, на новую порцию обсуждений и взываний к морали звёздного «дуэта».

Фанаты гневно ответили на вопрос Джигурды комментариями, типа: «Съезжай уже от неё. Одни и те же фото 2 недели подряд», «Репетируют роль счастливых родтелей для Ариши», – и прочими в духе недовольства низким желанием «хайпануть» на теме любовника Волочковой, которого она уже скрывает на протяжении нескольких месяцев.

Некоторые защитники счастья балерины стали даже запугивать Джигурду её «38-летним европейцем», мол «приживало» усы повыщипывает Никитке. А другие, наоборот, вспомнили о супруге Джигурды, с которой он помирился в 2017 году после развода.

К слову сказать, Волочкова через время выложила похожую фотографию, но подписала по-другому: «Вдвоем отстаивать правду гораздо легче». О какой правде идёт речь – не понятно. Скорее всего, выпив лишнего, Волочкова начала строить какие-то сказочные замки, которым не суждено сбыться.