Теперь коту вырвут зубы? Любимец Волочковой набросился на Джигурду

Несладкая жизнь кота Волочковой в «мраморном склепе» довела любимца до потасовки в Джигурдой.

Эксцентричный Никита Джигурда продолжает хвастаться тем, что побывал у Волочковой дома, хотя сама прима «на пенсии» об этом уже давно забыла. Но для уже не молодого Джигурды это целое событие, а «похайпиться» за счет кота балерины, Лакки, – обязательный пункт всех дружков балерины.

«Несчастный котяра», как его называют подписчики Джигурды, много чего повидал за свою жизнь, и столько же перетерпел. Но, видимо, на Никите Джигурде его терпение лопнула и психика сдала. В очередной публикации актёр тискает домашнего любимца Волочковой, не брезгуя мужской силой. Коту стало нестерпимо больно и неприятно за такое обращение, и он набросился на Никиту с клыками. Конечно, к серьёзным последствиям это не привело, однако, ранее за подобнее выходки у любимца удалили когти, а теперь коту, как предполагают фанаты, вырвут зубу.

«А, кот,убегая, всё орал и орал…Психика сдвинулась. Когти удалили, а будет кусаться - удалят и зубы... Боги, одним словом.» – говорит одна подписчица.

Видео Джигурда выложил для подписчиков с вопросом, а чей кот у него в руках. При этом Джигурда мантрически взывал: «Отгадайте, кто у меня в руках? Чей это кот?» На заднем плане вместе с возмущениями кота были слышны возмущения Волочковой. Джигурда отпустил любимца уже после того, как разъяренный кот напал на звезду.

Фанаты, естественно, быстро отгадали хвалёного кота балерины, но почти все сразу взывали к милосердию: «Котик и так страдает в мраморном склепе, где служит, типа, игрушки. Кастрировали, когда удалили, ещё и ты со своей мантрической любовью…Бедный котейка».