Светлана Дружинина отказалась от внука, которого воспитывала с детства

Сын артистки Анатолий Мукасей скончался спустя совсем немного времени после того, как у него появился наследник, а его жена стала жертвой вооруженного нападения. Из-за трагедий Дружининой пришлось забрать маленького Даниила Мукасея к себе.

Несмотря на то, что юноша находился под опекой звездной бабушки практически до своего совершеннолетия, когда ему было 17, мирное общение прекратилось. Как оказалось, после одного из его решений Светлана Дружинина отказалась от внука и сейчас даже не берет трубку, когда он звонит. Разобраться в ситуации решили на шоу "Звезды сошлись", куда и пришел Мукасей-младший.

Актриса с детства воспитывала мальчика, так как он остался без родителей. Она сдавала квартиру его покойной матери, а вырученные деньги отдавала ему же. Однако в 17 лет ему захотелось иметь больше свободы, поэтому он уехал в Индию и там пытался развиваться творчески. Однако даже туда Дружинина присылала ему деньги. Тем не менее, ее внук чувствовал себя из-за этого зависимым, поэтому продал квартиру, которая по документам принадлежала ему.

Как оказалось, он буквально заставил бабушку дать на это добро, наговорив ей много грубостей. Она дала добро с условием, если у себя его пропишет сестра Ксения. Сейчас Даниил Мукасей нигде не работает и не имеет дохода. На программу он пришел, чтобы через экран обратиться к бабушке и еще раз попросить ее, чтобы она приняла его образ жизни, заверив, что тогда конфликт между ними будет исчерпан.