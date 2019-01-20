Не богатая: стали известны доходы Аллы Пугачевой

В Сети стали известны примерные доходы 69-летней певицы Аллы Пугачевой. Оказалось, что артистка не такая уж богатая. Об этом сообщает «Собеседник».

С 2010 года Алла Пугачева отказалась от эстрадных выступлений ради спокойной семейной жизни. Почти 10 лет певица появлялась на концертах лишь в качестве гостя. Однако в честь своего 70-летия Пугачева решила прервать молчание и дать грандиозный концерт.

По некоторым данным, один из спонсоров мероприятия выделили около 40 млн. рублей на организацию концерта для Примадонны. Поклонники сразу же задались вопросом, почему же Пугачева сама не может оплатить затраты на шоу.

Журналисты провели собственное разбирательство. Известно, что пенсия артистки составляет 17 тыс. рублей. Но эти деньги Алла Борисовна не получает, так как отдает их на благотворительность нуждающимся поклонникам.

На содержание загородного имения Пугачевой и Галкина уходит около 500 тыс. рублей ежемесячно. Не менее внушительны траты на развитие детей супругов: Лизы и Гарри. Элитный сад, няни, гувернер-француз, дополнительные специализированные занятия – все это требует каждый месяц порядка 1 млн. рублей.

В Сети задались вопросом, каков же должен быть доход Пугачевой, чтобы оплатить все эти траты?

В бизнесе певица не может похвастаться успехом. На нее зарегистрировано 12 фирм, но работают лишь 2 из них. Предпринимательством Пугачева начала заниматься еще в 1980-х гг. Она вкладывала деньги в финансовую пирамиду, запускала производство духов Alla Pugachova Alla Black, занималась производством чипсов, пробовала себя в образовательном бизнесе (школа талантов и детсад). Но все эти проекты не окупались и тем более не приносили доход, а потому были недолгосрочные.

Более успешно сложилось производство обуви и сумок из натуральной кожи. Изделия бренда Пугачевой продаются стабильно. С продаж певица получает не менее 20-30%, по подсчетам экспертов.

Кроме этого, прибыль Пугачевой приносят песни, которые на нее зарегистрированы. Конкретные отчисления за использование музыки Примадонны неизвестны, но они могут варьироваться от степени популярности композиции.

Основным источником доходы Аллы Пугачевой являются корпоративны. По некоторым данным, выступление певицы стоит не менее 250-350 тыс. рублей. Но всех этих денег, считают в Сети недостаточно, чтобы вести ту жизнь, к которой привыкла Пугачева. Интеренет-пользователи предположили, что небогатая Примадонна живет за счет своего супруга Максима Галкина. Хотя сама Алла Борисовна признавалась, что быть на содержании у мужчины – это не в ее правилах.