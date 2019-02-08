«Вся переделанная»: Алсу заподозрили в пластике после публикации архивного снимка

Певица Алсу поддалась на популярный челлендж в Instagram и показала архивный снимок 20-летней давности рядом со свежим фото. Однако не все оставили певице одобрительные отзывы под снимком, некоторые заподозрили Алсу в пластике лица.

35-летняя Алсу опубликовала в своем микроблоге архивный снимок 20-летней давности. На нем исполнительнице 15 лет. В то время со всех уголков страны играла ее песня «Зимний сон», которая принесла певица славу. На опубликованном коллаже архивный снимок соседствует со свежим фото Алсу. Это дало повод недоброжелателям тщательно сравнить черты лица певицы тогда и сейчас и заподозрить Алсу в пластике. «Вся переделанная», - комментируют подписчики.

«Переделанность», которую усмотрели подписчики Алсу в ее теперешнем облике – результат пластики, уверены поклонники. Люди пишут о том, что Алсу прибегла к блефаропластике, удаляла комки Биша, увеличивала губы. Некоторые отметили у Алсу изменившуюся форму бровей в результате пластики. Возможно, как считают некоторые, Алсу также пробовала вкалывать так называемые филлеры. «Хороший пластический хирург. Можно только позавидовать», Молодость всегда побеждает», «Зубы и губы заметно изменились», «Раньше была естественнее», «Она была интереснее, черты лица нежные. А сейчас стала похожа на Алику Смехову», «Зачем такие щеки делать ..как опухоли висят ..вырезать просятся», - обсуждают подписчики Алсу.

Нашлись также и люди, искренне любящие творчество Алсу и заступающиеся за ее внешность. Большинство, глядя на архивный снимок юной Алсу, вспомнили свое детство, рассказали о плакатах на стенах, тетрадях и школьных дневниках с изображением любимой певицы.

Ранее Алсу уже сталкивалась хейтерами, которые подозревали ее в пластике. Тогда певица показала, что делает губы визуально больше с помощью карандаша для контура губ. Алсу полностью отрицает хирургическое вмешательство на своем лице.

В начале февраля стало известно, что Алсу впервые за долгое время появилась на светском мероприятии с супругом Яном Абрамовым. Вместе они воспитывают двух дочерей и сына. Дочь Микелла стала участницей нового сезона шоу «Голос.Дети».