«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Особое внимание привлек фрагмент, на котором Лиза Галкина назвала замок, где живет ее семья, «сосиской».

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой очень нравятся многим пользователям Сети. Гарри и Лиза Галкины часто делятся своими эмоциями на камеру, а фанаты потом создают «нарезки» с самыми смешными моментами. Один из таких роликов появился в фан-аккаунте Лизы Галкиной.

На видео дочь Примадонны едет в машине и рассказывает о том, что видит. Лиза Галкина увидела свой дом – замок, в котором она живет вместе со своей семьей. «Наш замок торчит, как сосиска», - сказала дочь Галкина и очень развеселила фанатов.

По словам комментаторов, Лиза Галкина является очень веселой и милой девочкой, которая постоянно поражает их своей детской непосредственностью. «Вечная хохотушка и веселушка». – написали фанаты о дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой.