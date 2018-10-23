NI: Мужчину на 700 долларов оштрафовали за заклеенную камеру на микроволновке

Когда о произошедшем узнали в ФБР, они тут же явились домой к 36-летнему жителю Джорджтауна и заявили, что тот поставил под угрозу национальную безопасность США.

Зарубежные СМИ, в том числе информационное агентство The National Interest, сообщают о случае, который произошел в Техасе с одним мужчиной. Как оказалось, ему пришлось нести наказание за заклеенную камеру видеофиксации на микроволновке. Американец просто перекрыл ее черной изолентой, а других камер в его жилище не оказалось. В результате за нарушение его оштрафовали на 700 долларов.

Как оказалось, в штате существует закон, который дает право полиции и федеральным органам следить за гражданами через системы наружного наблюдения, а также любые видеокамеры, встроенные в бытовую технику. Данная мера служит в борьбе с терроризмом. Также в полиции США считают, что таким образом можно пресекать деятельность иностранных спецслужб.

Нарушителю не только выписали штраф, но также и обязали его целый месяц приходить на лекции, в которых подробно рассказывается о возможных угрозах нацбезопасности, а также деятельности "вражеских спецслужб", передает NI.