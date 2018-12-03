«Не могу, блин, дождаться дуэта с Эминемом»: Солист Slipknot собрался стать рэпером
Кори Тейлор заявил о дуэте с неким британским МС.
Вечером 6 февраля 2019 года стало известно, что фронтмен рок групп Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор официально выйдет на арену хип-хопа в дуэте с лондонским рэпером, известным как Кид Буки. Это очень сильно противоречит общему настрою часто борющегося за права рока в мире Тейлора. Не стоит забывать, что он часто выступал с резкой критикой в адрес высмеивающих рок исполнителей, даже иногда переходя на личности. В частности, он обозвал «жидом» фронтмена Maroon 5 за то, что тот открещивался от рока в своей музыке - лайт-версия рока, на минуточку, является основной составляющей творчества Maroon 5 – и от актуальности существования жанра.
Yo we’re making headlines with this collab 😅, let’s shake up the world for a minute 🔥https://t.co/9RzHep5kmi— Books. (@kidbookie) February 6, 2019
Однако, если порыться в твиттере Кори Тейлора, то можно найти его пост за 2018 год, где он пишет: «Не могу, блин, дождаться дуэта с Эминемом». А в интервью 2014 года рок-музыкант, как оказалось, выразил симпатию к таким рэперам, как Айс Кьюб и Beastie Boys. Похоже, что фанаты музыканта поддерживают его новые начинания, выражая восторженное ожидание нового проекта от скандального рокера.
I’m fucking DYING to. @Eminem https://t.co/Vh9RanxAMJ— confirm: 0-0-0... DESTRUCT... 0 (@CoreyTaylorRock) August 6, 2018
Кстати, этим летом ожидается выход нового альбома уже от самих Slipknot. Как сильно повлияет на новый альбом резкий крен Тейлора в сторону стана врага, можно будет узнать в июне.