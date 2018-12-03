«Не могу, блин, дождаться дуэта с Эминемом»: Солист Slipknot собрался стать рэпером

Вчера, 17:08 \\ Шоу-бизнес

Кори Тейлор заявил о дуэте с неким британским МС.

 Вечером 6 февраля 2019 года стало известно, что фронтмен рок групп Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор официально выйдет на арену хип-хопа в дуэте с лондонским рэпером, известным как Кид Буки. Это очень сильно противоречит общему настрою часто борющегося за права рока в мире Тейлора. Не стоит забывать, что он часто выступал с резкой критикой в адрес высмеивающих рок исполнителей, даже иногда переходя на личности. В частности, он обозвал «жидом» фронтмена Maroon 5 за то, что тот открещивался от рока в своей музыке - лайт-версия рока, на минуточку, является основной составляющей творчества Maroon 5 – и от актуальности существования жанра.

Однако, если порыться в твиттере Кори Тейлора, то можно найти его пост за 2018 год, где он пишет: «Не могу, блин, дождаться дуэта с Эминемом». А в интервью 2014 года рок-музыкант, как оказалось, выразил симпатию к таким рэперам, как Айс Кьюб и Beastie Boys. Похоже, что фанаты музыканта поддерживают его новые начинания, выражая восторженное ожидание нового проекта от скандального рокера.

Кстати, этим летом ожидается выход нового альбома уже от самих Slipknot. Как сильно повлияет на новый альбом резкий крен Тейлора в сторону стана врага, можно будет узнать в июне.

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Автор - Василий Жожев
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