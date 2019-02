«Не могу, блин, дождаться дуэта с Эминемом»: Солист Slipknot собрался стать рэпером

Кори Тейлор заявил о дуэте с неким британским МС.

Вечером 6 февраля 2019 года стало известно, что фронтмен рок групп Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор официально выйдет на арену хип-хопа в дуэте с лондонским рэпером, известным как Кид Буки. Это очень сильно противоречит общему настрою часто борющегося за права рока в мире Тейлора. Не стоит забывать, что он часто выступал с резкой критикой в адрес высмеивающих рок исполнителей, даже иногда переходя на личности. В частности, он обозвал «жидом» фронтмена Maroon 5 за то, что тот открещивался от рока в своей музыке - лайт-версия рока, на минуточку, является основной составляющей творчества Maroon 5 – и от актуальности существования жанра.

Yo we’re making headlines with this collab 😅, let’s shake up the world for a minute 🔥https://t.co/9RzHep5kmi