Фронтмен Slipknot обозвал фронтмена Maroon 5 «жидом» за критику рока

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

Гневная реакция последовала от Кори Тейлора в ответ на заявление Адама Левина о неуместности рока как жанра в целом.

В недавнем интервью для Variety, лидера Maroon 5 Адама Левина спросили о жанровой принадлежности его группы, которая за всю свою творческую историю находилась под влиянием различных жанров. Объявив свою группу «уникальной в своём роде», музыкант также заявил, что группа «всегда ориентировалась на хип-хоп, R&B и прочие ориентированные на ритм жанры».

«Рока нет, реально», - добавил Левин. «Я не знаю, где его место не только на моей вечеринке, но и в целом. Я бы не звал такого к себе в гости».Несмотря на столь громкое заявление Левина, группа набрала популярность именно благодаря своей рок-составляющей и несколько лет держалась в списке лучших поп-рок и фанк-групп. Также многие поклонники подмечали тот факт, что Адам Левин буквально копирует стиль Мика Джагера, фронтмена легендарной рок-группы The Rolling Stones.

На столь противоречивое действительности заявление Левина поспешил отреагировать фронтмен не менее известной ню-метал группы Slipknot. «То, что ты лишь двигаешься как Джагер, не значит, что ты хоть сколько приблизился к его уровню. Верните этого жида назад на шоу «Голос», - гневно заявил в своём твиттере Кори Тейлор. Ещё в 2015 году солист скандально известных Slipknot уже набрасывался со шквалом критики на рэпера Кени Веста, называвшего себя величайшей рок-звездой на планете.

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