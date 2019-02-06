Наталья Рудова не может вернуть стройную фигуру из-за «обжорства»

35-летняя актриса делится с подписчиками тем, что стала слабовольной в отношении еды. Девушка засыпает, думая о мороженом, а просыпается, думая о пирожке с картошкой. Из-за этого, по словам артистки, она не может вернуть стройную фигуру.

Актриса Наталья Рудова опубликовала в своем микроблоге в Instagram снимки 6-мясочной давности, когда ей посчастливилось отдохнуть на Мальдивских островах. Рудова запечатлена с открытым животом в бежевом костюме – юбке и топе. В подписи к фото Наталья пишет, что не может вернуть стройную фигуру из-за «обжорства». Приступы, заставляющие Рудову часто кушать, преследуют ее уже месяц, как она пишет.

В конце под снимком Наталья Рудова спросила своих подписчиков, испытывают ли они такие же «приступы обжорства». Сторонников у актрисы нашлось множество. Поклонники Рудовой делятся своими трудностями, связанными как с лишним весом, так и с простым «обжорством». Также, многие оставили на страничке Натальи Рудовой комплименты в ее адрес, отметив, что актриса уже обладает стройной фигурой и ей не о чем переживать.

Ранее Наталья Рудова уже не раз демонстрировала поклонникам стройную фигуру то на снимках, то на видео. В прошлом году подписчиков возмутило ее слишком худое тело на короткой видеозаписи, которую опубликовала актриса.