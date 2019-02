Наталья Рудова не может вернуть стройную фигуру из-за «обжорства»

View this post on Instagram

Когда-нибудь я снова стану такой же худой как на фото и перестану смотреть на кусок хлеба как вампир на кровь .. Перестану засыпать с мыслью о мороженом и просыпаться с мыслью о пирожке с картошкой .. когда-нибудь... НО НЕ СЕЙЧАС..😩😭 У кого такой же приступ обжорства как и у меня уже целый месяц??😂🤦🏼‍♀️