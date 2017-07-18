Наталья Рудова напугала фанатов своей плоской фигурой

Наталья Рудова снова показала фанатам свою очень «плоскую» фигуру, в этот раз совсем напомнив им «доску», в новом ролике. По словам актрисы, так она «сходила за хлебом», как сообщает VladTime.

Наталья Рудова, отдыхая на курорте, часто радует поклонников разными смешными роликами, подобно своей подруге Настасье Самбурской. Очередной ролик также поразил, хотя, в основном, и не очень приятными деталями. В частности, фанатов поразило, что и без того маленькая грудь Натальи Рудовой здесь стала совсем «нулёвочкой».

Некоторые за это даже сравнили её с Ольгой Бузовой. Также фанатам не понравилось, что актриса часто появляется в одном и том же купальнике. Были и те, кому просто надоело на такое смотреть. Одна поклонница и вовсе назвала Наталью Рудову «пустышкой» из-за множества роликов со сценами тусовок, а также снимков, где актриса просто красуется перед камерой.