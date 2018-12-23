Неудачный эксперимент? В русском лесу попался одноглазый мутант

У странного существа был один чётко выраженный глаз.

Подозрительное одноглазное существо попало на камеру русского лесника, который совершал свой привычный обход в родному сибирскому лесу. Но внезапно мужчина испугался и дал дёру, когда в пещерке под деревьями промелькнуло странное существо. По началу этого зверя можно было бы принять за птицу или что-то в этом роде, но ярко-оранжевая точка на голове явно не клюв, да и нет в природе птиц с густым чёрным мехом. Единственное, что может прийти в голову стороннему наблюдателю, так это циклоп. Но является ли данное существо потомком тех самых мифических одноглазых великанов или же это просто неудачный эксперимент сумасшедших учёных, выбравшийся на волю? Сказать сложно, ведь камера немного затрялась из-за испуга простого сибирского лесника, который явно не подписывался на такое. И здесь его можно понять.

Однако, также вполне вероятно, что этот циклоп может оказаться и генетической аномалией, которые периодически встречаются у многих видов млекопитающих, в том числе и у человека. Однако доселе не было зарегистрировано случаев, чтобы люди-циклопы выживали хоть ненадолго после рождения. Увы, вряд ли доведётся узнать о том, что это было и какие у него были причины показаться.