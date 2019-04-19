Землю «сотрут» с жёсткого диска: Появились доказательства обширного сбоя в матрице

Житель США заснял, как на ночном небосводе привычные созвездия меняли свою структуру в режиме реального времени. Если в глобальной компьютерной симуляции произошла критическая ошибка, вскоре все следы человечества могут быть уничтожены.

Эксперты со всего мира до сих пор ломают голову, пытаясь ответить на впопрос, живём ли мы в матрице, или же обозримая вселенная действительно реальна и осязаема. Среди приверженцев теории глобальной компьютерной симуляции, в которой люди являются обычными строками компьютерного кода, числятся многие учёные с мировым именем и даже известный миллиардер Илон Маск. Судя по всему, у специалистов нашёлся новый повод для ожесточённых споров, ведь недавно появились существенные доказательства обширного сбоя в мировой матрице. Американец, проживающий в штате Флорида, по привычке обратил свой взор в ночное небо из-за желания насладиться звёздным пейзажем. То, что увидел там житель США, заставило его немедленно включить запись видео на своём смартфоне. Над головой мужчины все звёзды хаотично двигались по небосводу, покинув свои привычные места в известных созвездиях. Очевидец был поистине потрясён увиденным зрелищем, сразу же разместив видео со столь сенсационным материалом в Сети.

Ознакомившись с записью, множество экспертов сошлись во мнении, что результатом звёздных «танцев» могла стать критическая ошибка в программном коде матрицы, в которой существует человечество. Если теория о том, что все люди являются результатом симуляции на компьютере какой-то сверхразумной расы пришельцев, действительно правдива, существует три варианта решения возникшего сбоя. Во-первых, владельцы «ПК» с ядром симулятивной матрицы могут попросту его перезагрузить, чего люди, по-видимому, даже не должны заметить. Второй способ подразумевает исправление недочёта и дальнейшее использование существующей системы, при которой человечество останется в прежнем виде, но звёзды больше не будут скакать с места на место. При реализации третьего варианта программисты, создавшие данную симуляцию, попросту «сотрут» с жёсткого диска Землю, Солнечную систему и все прочие объекты во Вселенной, чтобы написать более совершенную программу.