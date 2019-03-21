Предвестник Апокалипсиса: Гора в Турции питается огнем из Преисподней

Вопреки законам природы гора дышит пламенем. Врата в ад открываются.

Ученые уверены, что горы не должны извергать пламя. Однако, несмотря на устоявший научный стереотип, гора Янарташ (Химера) в южной части Турции «дышит» огнём более 2000 лет.

В Откровении 20:10-15 говорится, что земля станет «озером огненным». Религиоведы полагают, что пламенный всплеск «снизу» — предвестник Апокалипсиса. Планета будет уничтожена огнем (Откровение 21:1), после чего станет местом вечных мучений грешных душ.

Эксперты в духовной сфере заявляют, что это не единственные «врата в ад» на Земле. Например, в горящем кратере в Туркменистане нашли особые живые организмы, которые устойчивы к такой огромнейшей температуры. Специалисты предположили, что они могут быть связаны с душами грешников, «вечно горящих в праведном пламени».

В международном научном обществе отрицают огонь из Преисподней. Ученые считают, что основным источником пламени Химеры является подземный метан неизвестного сорта. Специалисты сделали предположение, что этот химический элемент образовывается, когда некое вещество разлагается, смешивается с водородом и впадает в арктические озера.