В Ростовской области произошел пожар, в котором погибли два человека

9 декабря утром случился пожар в городе Шахты в Ростовской области. Произошло возгорание частного дома. В поселке Таловый внезапно загорелось одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека. Огонь захватил площадь 20 кв. м, а около 7:43 пожарные смогли ликвидировать огонь.

Погибшими являются 87-летняя женщина и 62-летний мужчина. Предварительные данные говорят о том, что погибшие были матерью и сыном. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания и разбираются по данному делу.

Ранее стало известно, что в Калифорнии пес ждал возвращения своих хозяев домой. На месте дома уже остались руины из-за пожара, который произошел в ноябре месяце. Спустя месяц на месте возгорания появись люди, пес ждал столько времени и дождался.