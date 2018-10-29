Мужчина остался жив после падения с 12 этажа в Москве

Сегодня, 17:52 \\ Происшествия

СМИ назвали мужчину «родившимся в рубашке», так как он сумел выжить после падения с высоты. Сейчас упавший с 12 этажа человек находится под медицинским наблюдением.

 В Москве после падения с 12 этажа мужчина остался жив. По неуказанным причинам он оказался на земле, выпав из окна живого дома в районе Марьино. Данное ЧП случилось на Батайском проезде. Упавший с высоты мужчина выжил, но без травм не обошлось.

Его нашли у дома, из окна которого он выпал. По данным ГУ МВД РФ, мужчина был найден с травмами, которые характерны для увечий, которые люди получают при падении с высоты. Инцидент уже расследуется. На месте происшествия ведут проверки и работают сотрудники экстренных служб. Причины, по которым мужчина выпал из окна – пока что не сообщается. Также не известно, стал ли инцидент результатом несчастного случая или же человек упал с высоты по иным причинам.

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Автор - Анна Пушкина
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